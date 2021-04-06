Пушков ответил на идею Мендель «украинизировать» русский язык

Киеву уже давно пора без каких-либо оговорок и ужимок признать, что никакого «украинского русского» языка нет, а есть только великий русский язык, роль которого в жизни украинцев сложно переоценить.

Киеву уже давно пора без каких-либо оговорок и ужимок признать, что никакого «украинского русского» языка нет, а есть только великий русский язык, роль которого в жизни украинцев сложно переоценить.

Об этом в личном Telegram-канале пишет член Совета Федерации, председатель Комитета СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, комментируя выступление пресс-секретаря украинского президента Владимира Зеленского Юлии Мендель на киевском пропагандистском телеканале «Дом» о том, как русский язык важен для Украины.

«Русский, точнее украинский русский – это часть культурного разнообразия нашей страны. И сейчас, и ранее русский не является собственностью исключительно России. Нам нужно демонополизировать русский и сказать громко, что в Украине есть украинский русский язык», — сообщила Мендель, в частности, рассыпаясь в комплиментах русскому языку.

По словам Алексея Пушкова, он полностью согласен с тем, что русский язык играет для Украины важнейшую роль, и эта роль, конечно, не ограничивается «частью культурного разнообразия» Украины.

Русский язык является для Украины системообразующим языком и во многом определяет культурный облик этой страны. На это указывает тот факт, что на русском языке, помимо семей президента и экс-президента Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко, говорят более 80% жителей Киева, что вызывает негодование и повергает в ужас таких «националистических фурий», как Ирина Фарион и Лариса Ницой.

«Но что такое "украинский русский" — вот это совершенно непонятно. Суржик, что ли? Или шо? — удивился сенатор. — Тут ерунда какая-то: нет "украинского русского" — его не существует (как нет и бирманского или нигерийского английского языка)».

На Украине говорят и продолжают говорить на великом русском языке, подчеркнул Пушков в заключение. И Киеву, по его словам, это давно пора признать без лингвистических ужимок и разных оговорок.