Глава миссии ООН в ЦАР прибыл в Россию для переговоров о дальнейшем сотрудничестве

Глава многопрофильной миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА) Манкер Ндиай прибыл с рабочим визитом в Москву и встретился с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым.

Глава многопрофильной миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА) Манкер Ндиай прибыл с рабочим визитом в Москву и встретился с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым.

По сообщению МИД РФ, стороны обсудили развитие ситуации в республике и подтвердили необходимость продолжения международной поддержки работы правительства ЦАР над стабилизацией обстановки. Богданов и Ндиай также обсудили роль миссии ООН в стране.

Кроме того, Манкер Ндиай встретился с замминистра иностранных дел Сергеем Вершининым. Российский дипломат отметил важность постепенного смягчения наложенных на ЦАР санкций ООН. Вершинин обозначил курс Москвы на развитие взаимодействия с Банги и участие в сопровождении мирного процесса в республике, в том числе в рамках Совбеза ООН.

Ранее в Москве прошла встреча Африканского клуба с участием советника президента ЦАР по вопросам национальной безопасности Валерия Захарова, который подтвердил заявление FACA о ликвидации действовавших на территории страны бандформирований. Ликвидация группировок означает, что утратило силу политическое соглашение о мире и примирении в республике от 6 февраля 2019 года. Правительство ЦАР и поддерживающие его союзники контролирует территорию республики, в стране остались лишь разрозненные преступные элементы.

В конце марта победивший на президентских выборах Фостен-Арканж Туадера принес присягу. Туадера стал президентом ЦАР во второй раз.