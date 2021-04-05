США обеспокоены "провокациями" России у границы с Украиной

США обратились к России с запросом объяснить "наращивание сил" у границы с Украиной.

США обратились к России с запросом объяснить "наращивание сил" у границы с Украиной.

Вашингтон рассматривает действия Москвы, в том числе "наращивание сил у границы с Украиной", как эскалацию. Такое заявление сделал официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

"Что наиболее важно, мы дали понять напрямую нашим украинским партнерам, а также России, что мы поддерживаем Украину перед лицом этого запугивания и агрессии", — сказал Прайс.

На прошлой неделе администрация США сообщила, что Джо Байден в свое первом разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским указал на намерение поддерживать суверенитет и территориальную целостность страны на фоне "российской агрессии". Замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Москва на своей территории делает только необходимые шаги и не обращает внимания на сигналы из США.