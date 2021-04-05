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22:13   5 Апреля 2021
Общество

Адвокат Вайнштейна обжаловал приговор из-за ошибок в судебном процессе

Адвокат Вайнштейна обжаловал приговор из-за ошибок в судебном процессе

Адвокат голливудского продюсера Харви Вайнштейна Артур Айдала обжаловал приговор, подав 166-страничный документ с перечислением ошибок во время судебного процесса.

Вайнштейна приговорили к 23 годам тюремного заключения за изнасилование и принуждение к сексу. Решение суда было вынесено в марте прошлого года, передает телеканал CNBC.

Айдала обжаловал приговор, а также потребовал проведения нового суда по этому делу. По его словам, в процессе было множество серьезных ошибок, среди которых нарушение прав подсудимого на рассмотрение дела беспристрастным жюри. Один из присяжных был автором автобиографической книги о "сексуальном хищничестве пожилых мужчин", но соврал о ее содержании во время отбора для суда.

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