Кедми: Украина нагнетает ситуацию, пытаясь привлечь внимание США

Военная обстановка вокруг Донбасса и России нагнетается Украиной специально, чтобы американский президент Джо Байден заметил и оценил усилия Киева.

Военная обстановка вокруг Донбасса и России нагнетается Украиной специально, чтобы американский президент Джо Байден заметил и оценил усилия Киева.

Такое мнение в комментарии Федеральному Агентству Новостей высказал политолог и военный эксперт из Израиля Яков Кедми.

По мнению эксперта, нынешнюю ситуацию можно сравнить с событиями 2018 года, когда украинские военные катера предприняли попытку прорваться в Черное море через Керченский пролив, но были задержаны силами Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России. Этот инцидент произошел именно тогда, когда в украинско-американских отношениях отмечался период похолодания, отметил Кедми, и то же самое происходит сейчас.

«Зеленский и его товарищи по указке некоторых товарищей из Вашингтона пошли на откровенную провокацию, нагнетая обстановку с Россией, чтобы вынудить Байдена позвонить Зеленскому, то есть нагнетание этой атмосферы имело одну цель — чтобы президент США позвонил», — уверен политолог.

В последнее время Украина была лишена так необходимого ей внимания со стороны США и Евросоюза, и поэтому Киев избрал старую тактику – намеренного нагнетания напряженности в отношениях с Россией, заключил Кедми.

Напомним, в последних числах марта украинский президент Владимир Зеленский наконец дождался телефонного звонка от главы Белого дома Джо Байдена. Однако, в ходе долгожданной беседы Байден, как сообщалось ранее, сделал Зеленскому «выговор» за отсутствие реформ на Украине.