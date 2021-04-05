21:40 5 Апреля 2021Общество
Вывоз отходов начнут контролировать в России при помощи дорожной карты
Электронная дорожная карта позволит контролировать вывоз мусора на территории России.
Электронная дорожная карта позволит контролировать вывоз мусора на территории России.
По поручению вице-премьера Виктории Абрамченко будет создана информационная система контроля за транспортированием отходов. Реализацией займутся Минприроды России, Росприроднадзором и ППК РЭО, сообщает 360tv.ru.
"В ней будет реализован принцип перекрёстной отчётности с введением реестра утилизаторов, фиксацией объёма выпускаемой на рынок упаковки и товаров", — рассказала Абрамченко.
Целью такого решения стало преодоление юридического пробела, который позволяет организациям безнаказанно осуществлять ненадлежащую перевозку и обработку мусора. Система позволит сделать все движение мусоровозов и передвижение отходов прозрачным и контролируемым.