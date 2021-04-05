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21:00   5 Апреля 2021
Общество

Световая копия картины Петрова-Водкина появится на одном из зданий Петербурга

Световая копия картины Петрова-Водкина появится на одном из зданий Петербурга

Световое граффити известной картины Кузьмы Петрова-Водкина "Фантазия" появится на фасаде здания на 8‑й линии Васильевского острова Северной столицы, заявили в Смольном.

Световую проекцию картины художника можно будет увидеть на фасаде дома 85А на 8-й линии В. О., уточнили в городском правительстве. Произведение Петрова-Водкина будет отображаться в вечернее время суток.

Городское правительство считает, что "Фантазия" привлечет внимание как жителей, так и гостей Петербурга. В пресс-службе Русского музея напомнили, что полотно было создано Петровым-Водкиным в 1925 году.

Уличный художник Нельсон Искандарян ранее рассказал о своих новых граффити во дворике на Петроградской стороне. Как передает сайт 360tv.ru, летом прошлого года коммунальщики закрасили работы творческого деятеля на фасаде одного из домов.

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#петербург #искусство #световое граффити

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