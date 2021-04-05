Песня Манижи для Евровидения не впечатлила худрука "Бурановских бабушек"

Художественный руководитель "Бурановских бабушек" Анна Прокопьева осталась недовольна песней Манижи, с которой она поедет на Евровидение.

Художественный руководитель "Бурановских бабушек" Анна Прокопьева осталась недовольна песней Манижи, с которой она поедет на Евровидение.

Как заявила Анна Прокопьева, над текстом конкурсной композиции следует еще поработать. Ее удивил тот факт, что Манижа решила зайти с фольклорных мотивов. По мнению худрука, чтобы петь о корнях и истории страны, необходимо чувствовать народ.

"Нужно чувствовать духовно народ, физически, этически, эстетически", — высказалась худрук.

При этом Прокопьева затрудняется ответить, что конкретно нужно представить на музыкальном конкурсе, чтобы одержать победу. По ее мнению, песенные состязания давно стали политической игрой, передает НСН.

Творческий коллектив "Бурановские бабушки" участвовал в Евровидении в 2012 году. Артисткам удалось занять второе место. В прошлом году конкурс не смогли провести в привычном формате из-за распространения коронавирусной инфекции.

Сообщается, что Манижа выступит в первом полуфинале уже 18 мая с песней Russian Woman. Финал запланирован на 22 мая на сцене Ahoy в Роттердаме.