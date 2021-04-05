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20:51   5 Апреля 2021
Общество

Навальный сообщил о сильном кашле и высокой температуре

Навальный сообщил о сильном кашле и высокой температуре

Осужденный блогер Алексей Навальный рассказал о высокой температуре и сильном кашле. Соответствующая информация появилась в его Instagram. 

Несколькими днями ранее основатель ФБК (признан иноагентом в России) объявил голодовку с требованием пустить к нему "приглашенного врача". По словам Навального, он пошел на этот шаг из-за якобы ухудшения самочувствия.

При этом управление ФСИН по Владимирской области сообщало, что не в курсе о голодовке блогера. По данным ведомства, заключенный получает всю необходимую помощь и медицинскую поддержку. Он также прошел плановое медицинское обследование.

Алексею Навальному заменили условный срок на реальный в рамках дела "Ив Роше". Инициатором пересмотра решения выступила Федеральная служба исполнения наказаний из-за многочисленных нарушений условия отбывания наказания. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, ему предстоит провести в покровской колонии два года и шесть месяцев.

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#навальный #колония #владимирская область

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