Навальный сообщил о сильном кашле и высокой температуре

Осужденный блогер Алексей Навальный рассказал о высокой температуре и сильном кашле. Соответствующая информация появилась в его Instagram.

Осужденный блогер Алексей Навальный рассказал о высокой температуре и сильном кашле. Соответствующая информация появилась в его Instagram.

Несколькими днями ранее основатель ФБК (признан иноагентом в России) объявил голодовку с требованием пустить к нему "приглашенного врача". По словам Навального, он пошел на этот шаг из-за якобы ухудшения самочувствия.

При этом управление ФСИН по Владимирской области сообщало, что не в курсе о голодовке блогера. По данным ведомства, заключенный получает всю необходимую помощь и медицинскую поддержку. Он также прошел плановое медицинское обследование.

Алексею Навальному заменили условный срок на реальный в рамках дела "Ив Роше". Инициатором пересмотра решения выступила Федеральная служба исполнения наказаний из-за многочисленных нарушений условия отбывания наказания. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, ему предстоит провести в покровской колонии два года и шесть месяцев.