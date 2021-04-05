Лоза отреагировал на призыв Охлобыстина закрыть Первый канал и "Россию-1"

Певец Юрий Лоза прокомментировал слова актера Ивана Охлобыстина о качестве контента на телевидении в общем и закрытии Первого канала и "России-1" в частности.

Певец Юрий Лоза прокомментировал слова актера Ивана Охлобыстина о качестве контента на телевидении в общем и закрытии Первого канала и "России-1" в частности.

В недавнем интервью Охлобыстин признался, что не смотрит телевизор, за исключением сериалов или фильмов со своим участием. Объяснение простое — актера не устраивает качество медиаконтента, который предлагают зрителям. Иван Охлобыстин заявил, что с удовольствием закрыл бы Первый канал и "Россию-1", потому что пользы в их существовании не видит.

Юрий Лоза отчасти согласился с мнением актера, он тоже хотел бы видеть по телевизору нечто другое. Но радикальное предложение Охлобыстина о закрытии каналов музыкант не поддержал.

"Люди привыкли к этим каналам. Работать над ними и менять их надо, безусловно. А закрывать смысл какой?" — сказал певец в интервью порталу iReactor.

Лоза уверен, что телевидение как коммерческую структуру нужно обязать выполнять определенные распоряжения. Они могут касаться качества продукта, что идет в эфир, его темы и т. д.