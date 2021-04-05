Чулпан Хаматова рассказала, почему не стала худруком "Современника" после смерти Волчек

Актриса Чулпан Хаматова была заместителем худрука театра "Современник" Галины Волчек. После ее смерти артистка не стала претендовать на должность по ряду личных причин.

Актриса Чулпан Хаматова была заместителем худрука театра "Современник" Галины Волчек. После ее смерти артистка не стала претендовать на должность по ряду личных причин.

Актриса в интервью для YouTube-канала "Осторожно, Собчак!" рассказала, что у нее нет организаторских и управленческих навыков, которые потребовала бы от нее должность художественного руководителя. К тому же Хаматова не была готова тратить все свое время на управление театром: тогда не оставалось бы возможности заниматься другими проектами — такими как фонд "Подари жизнь". И о личном времени она тоже не хотела забывать.

После смерти Волчек в конце 2019 года новым художественным руководителем стал Виктор Рыжаков. С этим решением были согласны не все, а актер Сергей Гармаш и вовсе покинул театр после нескольких десятков лет работы там.