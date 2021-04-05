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20:33   5 Апреля 2021
Общество

Граффити с Даниилом Хармсом в Петербурге потребовали убрать через суд

Граффити с Даниилом Хармсом в Петербурге потребовали убрать через суд

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга подала иск в суд с требованием закрасить граффити с Даниилом Хармсом, которое находится на улице Маяковского.

Граффити нарисовали на лицевом фасаде дома 11А на улице Маяковского. В этом здании находится квартира, где жил писатель Даниил Хармс. Изображение нарисовали в 2016 году, приурочив к 74-летию со дня смерти писателя.

Администрация Центрального района Северной столицы подала иск в суд, в котором потребовала удалить несанкционированный рисунок с фасада здания. Дзержинский районный суд принял дело к производству. Предварительное судебное заседание уже назначено.

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#суд #граффити #даниил хармс

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