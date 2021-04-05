Deutsche Welle: Россияне не готовы к масштабному митингу ФБК

Сотрудники Deutsche Welle оценили настроения россиян. Они выяснили у экспертов, насколько сторонники ФБК (признан иноагентом в РФ) расположены к участию в митингах.

Сотрудники Deutsche Welle оценили настроения россиян. Они выяснили у экспертов, насколько сторонники ФБК (признан иноагентом в РФ) расположены к участию в митингах.

Немецкий телеканал Deutsche Welle провел исследования среди россиян, чтобы определить, насколько общественность настроена на участие в митингах. Журналисты опирались на данные исследований экспертов, которые критически оценили намерение "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) организовать митинг. Ранее участники ФБК обратились к сторонникам, чтобы анонсировать самую масштабную акцию протеста в истории России. Члены организации все еще не назвали дату мероприятия — она будет оглашена, если регистрация участников достигнет цифры в полмиллиона на сайте фонда.

Социолог агентства "Левада-центр" (признан иноагентом) не готов разделить оптимистические настроения ФБК. По его мнению, на позицию сторонников блогера Алексея Навального оказали влияние задержания во время зимних протестных акций.

"Мы проводили фокус-группы в последние месяцы. Видна их растерянность, непонимание того, что делать", — объяснил эксперт.

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По данным "Левада-центра", лишь 15% совершеннолетних россиян готовы выйти на улицы, чтобы поддержать протестное движение. Из этого количества всего 1% заявил, что уже принимал участие в митингах. Социолог Олег Титков отметил, что подобная ситуация произошла в период выборов. Кроме того, митинги ФБК в январе окончились недовольством участников и тысячами административных дел. Руководство фонда подверглось жесткой критике — сторонников Навального посчитали циничными по отношению к лояльной части населения.