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19:56   5 Апреля 2021
Происшествия

Чиновница из ХМАО пыталась приодеть мужа с помощью взятки

Чиновница из ХМАО пыталась приодеть мужа с помощью взятки

Сотрудница администрации поселка Талинка в Октябрьском районе ХМАО попыталась получить взятку кроссовками и подарить их своему супругу.

По версии следствия, чиновница узнала о незаконных объявлениях о распродаже обуви в местном торговом центре. Она явилась туда в компании мужа, но не стала привлекать предпринимателя к ответственности. Вместо этого злоумышленница потребовала у него две пары кроссовок общей стоимостью 9 тысяч рублей.

В отношении сотрудницы мэрии возбудили уголовное дело о мелком взяточничестве, сообщили в пресс-службе регионального управления прокуратуры. Коллеги назвали ее поступок "позором", пишет URA.RU.

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#взятка #хмао #кроссовки

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