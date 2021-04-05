Чиновница из ХМАО пыталась приодеть мужа с помощью взятки

Сотрудница администрации поселка Талинка в Октябрьском районе ХМАО попыталась получить взятку кроссовками и подарить их своему супругу.

Сотрудница администрации поселка Талинка в Октябрьском районе ХМАО попыталась получить взятку кроссовками и подарить их своему супругу.

По версии следствия, чиновница узнала о незаконных объявлениях о распродаже обуви в местном торговом центре. Она явилась туда в компании мужа, но не стала привлекать предпринимателя к ответственности. Вместо этого злоумышленница потребовала у него две пары кроссовок общей стоимостью 9 тысяч рублей.

В отношении сотрудницы мэрии возбудили уголовное дело о мелком взяточничестве, сообщили в пресс-службе регионального управления прокуратуры. Коллеги назвали ее поступок "позором", пишет URA.RU.