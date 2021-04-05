19:49 5 Апреля 2021Общество
Мед признали эффективным средством для снижения риска сердечного приступа и рака
Богатый антиоксидантами мед способствует уменьшению риска развития сердечного приступа, инсульта и онкологических заболеваний.
Богатый антиоксидантами мед способствует уменьшению риска развития сердечного приступа, инсульта и онкологических заболеваний.
Мед издавна считается не только вкусным лакомством, но и лечебным средством. Этот продукт обладает противовоспалительными, антибактериальными и антиоксидантными свойствами, что позволяет человеку поддерживать иммунную систему и здоровье организма в целом. Мед может быть полезен и для зрения.
Сладость можно употреблять в пищу вместе с чаем или теплой лимонной водой. Мед также может стать заменителем сахара в утренних блюдах, приготовленных на завтрак, или в десертах. Об этом сообщает издание Sabah.