Мед признали эффективным средством для снижения риска сердечного приступа и рака

Богатый антиоксидантами мед способствует уменьшению риска развития сердечного приступа, инсульта и онкологических заболеваний.

Богатый антиоксидантами мед способствует уменьшению риска развития сердечного приступа, инсульта и онкологических заболеваний.

Мед издавна считается не только вкусным лакомством, но и лечебным средством. Этот продукт обладает противовоспалительными, антибактериальными и антиоксидантными свойствами, что позволяет человеку поддерживать иммунную систему и здоровье организма в целом. Мед может быть полезен и для зрения.

Сладость можно употреблять в пищу вместе с чаем или теплой лимонной водой. Мед также может стать заменителем сахара в утренних блюдах, приготовленных на завтрак, или в десертах. Об этом сообщает издание Sabah.