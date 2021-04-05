Одного из боссов "Коза ностра" поймали во время пасхального обеда с семьей

Скрывавшегося в Бразилии члена сицилийского мафиозного клана "Коза ностра" Джузеппе Кальварузо задержали в Италии. Он приезжал к семье на пасху, сообщает La Stampa.

Скрывавшегося в Бразилии члена сицилийского мафиозного клана "Коза ностра" Джузеппе Кальварузо задержали в Италии. Он приезжал к семье на пасху, сообщает La Stampa.

Кальварузо — глава группировки, действующей в одном из районов административного центра острова Сицилия. Вместе с ним были задержаны еще четыре человека, им предъявили обвинения в связях с мафией, вымогательстве, причинении телесных повреждений, похищениях и других преступлениях.

В конце 2018 года в рамках расследования о новых главарях "Коза ностра" были задержаны около 50 человек. Кто управляет преступным кланом сейчас — неизвестно.