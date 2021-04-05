Врачи достали из кишечника жительницы Москвы заменивший презерватив пакет

Столичные хирурги извлекли из прямой кишки 28-летней девушки полиэтиленовый пакет. Специалисты поделились подробностями проведенной операции.

Столичные хирурги извлекли из прямой кишки 28-летней девушки полиэтиленовый пакет. Специалисты поделились подробностями проведенной операции.

Жительница Северо-Восточного округа Москвы пожаловалась медикам на боли внизу живота и рассказала о симптомах геморроя, пишет "МК". После этого врачи обнаружили в ее прямой кишке полиэтиленовый пакет.

Первоначально эксперты думали, что пакет оказался там во время полового акта. Однако, как утверждает сама девушка, она случайно проглотила его вместе с пищей. Незадолго до того, как обратиться к медикам, вместе с сестрой она ела домашние роллы и запивала их молоком из бутылки.

Медики исключили такую возможность и уточнили, что пакет был целенаправленно засунут в прямую кишку. В случае, если бы история с роллами была реальной, такие действия стали бы причиной непроходимости тонкого кишечника, что требует серьезной операции.

Филиппинец ранее получил ножом в грудь от хулиганов и более года проходил с лезвием около легких. Как сообщал сайт 360tv.ru, железный предмет оставался в грудной клетке молодого человека из-за ошибки местных врачей.