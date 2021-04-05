Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
19:37   5 Апреля 2021
Политика

Зеленский оценил перспективы отношений между Украиной и Катаром

Зеленский оценил перспективы отношений между Украиной и Катаром

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о главной цели визита в Катар, а также оценил перспективы отношений между двумя странами.

Глава государства заявил, что его поездка в ближневосточное государство придаст дополнительный импульс развитию украинско-катарских отношений. Главной целью визита он назвал встречу с властями Катара.

"Высоко ценю усилия Катара, который буквально на глазах обеспечил себе достойное место среди наиболее развитых государств мира", — отметил Зеленский.

Он добавил, что в последние годы две страны значительно активизировали сотрудничество в различных сферах. Украинский лидер допустил, что потенциал партнерства мог быть еще больше.

Ранее Зеленский подписал указ о вакцинации взрослого населения Украины от коронавируса, передает сайт 360tv.ru.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#украина #катар #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров