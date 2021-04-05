Зеленский оценил перспективы отношений между Украиной и Катаром

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о главной цели визита в Катар, а также оценил перспективы отношений между двумя странами.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о главной цели визита в Катар, а также оценил перспективы отношений между двумя странами.