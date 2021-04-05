Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
19:25   5 Апреля 2021
Политика

Путин поинтересовался здоровьем президента Аргентины во время телефонного разговора

Путин поинтересовался здоровьем президента Аргентины во время телефонного разговора

Президент России Владимир Путин проявил интерес к здоровью аргентинского коллеги Альберто Фернандеса в ходе телефонного разговора.

Аргентинский лидер получил тест с положительным результатом на коронавирус 3 апреля. Медики оценили состояние главы государства как стабильное, болезнь протекала бессимптомно. О разговоре Путина и Фернандеса рассказали в пресс-службе аргентинского президента.

"Президент Альберто Фернандес сегодня днем провел телефонный разговор со своим коллегой из России Владимиром Путиным. Узнав, что глава аргентинского государства заразился коронавирусом, Путин позвонил ему, чтобы узнать о здоровье", — говорится в сообщении.

Ранее разработчики вакцины "Спутник V" объяснили, почему президент Аргентины заразился коронавирусом после прививки. Об этом говорится на сайте 360tv.ru.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#путин #аргентина #коронавирус #Альберто Фернандес

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров