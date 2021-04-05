Мясников рассказал, могут ли женщины забеременеть во время менопаузы

Вероятность зачатия ребенка во время менопаузы оценил российский врач и телеведущий Александр Мясников в ходе выступления на федеральном телевидении.

Вероятность зачатия ребенка во время менопаузы оценил российский врач и телеведущий Александр Мясников в ходе выступления на федеральном телевидении.

Менопаузой считается период, когда перерыв в менструальном цикле у женщины превысил срок в один год, однако бывают "игры природы", когда и после большой паузы существует вероятность забеременеть, поделился медик в эфире телеканала "Россия-1".

По словам Мясникова, в возрасте от 49 лет до 51 года при продолжении половой жизни можно принимать противозачаточные средства, но возможность зачатия ребенка все равно может сохраниться.

Бюджетные аналоги лекарственных препаратов или дженерики действуют на организм пациента точно так же, как и оригинальные препараты. Как передает сайт 360tv.ru, такое мнение высказал доктор Александр Мясников.