Пойманного в "наркопритоне" депутата Резника проверяет СК РФ

Следователи проверят депутата ЗакСа Санкт-Петербурга Максима Резника на причастность к инциденту с наркотиками.

Следователи проверят депутата ЗакСа Санкт-Петербурга Максима Резника на причастность к инциденту с наркотиками.

СК РФ инициировал доследственную проверку в отношении парламентария после соответствующего обращения депутата Госдумы России Виталия Милонова. Народный избранник попросил следователей выяснять обстоятельства появления Резника в одной из квартир Северной столицы, где хранились и производились запрещенные вещества, пишет ФАН.

Тогда депутат ЗакСа смог избежать задержания, воспользовавшись статусом неприкосновенности. Вместо Резника в отделение поехал его дальний родственник — художник Иван Дорофеев.