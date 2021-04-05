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19:07   5 Апреля 2021
Происшествия

Пойманного в "наркопритоне" депутата Резника проверяет СК РФ

Пойманного в "наркопритоне" депутата Резника проверяет СК РФ

Следователи проверят депутата ЗакСа Санкт-Петербурга Максима Резника на причастность к инциденту с наркотиками.

СК РФ инициировал доследственную проверку в отношении парламентария после соответствующего обращения депутата Госдумы России Виталия Милонова. Народный избранник попросил следователей выяснять обстоятельства появления Резника в одной из квартир Северной столицы, где хранились и производились запрещенные вещества, пишет ФАН.

Тогда депутат ЗакСа смог избежать задержания, воспользовавшись статусом неприкосновенности. Вместо Резника в отделение поехал его дальний родственник — художник Иван Дорофеев.

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