Экс-депутат Рады рассказал, с какой целью Киев признал русский язык «частью Украины»

Килинкаров увидел предвыборные мотивы в неожиданном заявлении пресс-секретаря Зеленского о русском языке как части Украины.

Заявление пресс-службы Владимира Зеленского о «русском, точнее, украинском русском языке» как части культурного разнообразия Украины экс-депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров считает не случайной фразой, а предвыборным популизмом. По его словам, реального изменения курса в пользу русского языка в политике официального Киева не произойдет.

4 апреля пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что русский язык не является собственностью России и посетовала, что языковой вопрос на Украине стал инструментом политических спекуляций. По ее словам, после принятого в разгар президентской предвыборной гонки 2019 года закона о государственном украинском языке вся страна «так и не заговорила на украинском».

Килинкаров не считает подобные заявления «оттепелью» в националистически настроенных политических кругах. Он напоминает о предстоящих 31 октября в Харькове выборах мэра — скорее всего, в офисе украинского президента говорят то, что хотят услышать потенциальные русскоязычные избиратели кандидата от партии Зеленского «Слуга народа».

«Каждый раз перед выборами озвучивается позиция в отношении русского языка, что его ущемлять не надо. Как только выборы заканчиваются — продолжается старая политика. Для них Харьков стратегически очень важный регион, поэтому они пытаются заигрывать с электоратом, чтобы поставить там своего человека и продолжать ту же самую политику, что и раньше», — рассказал бывший украинский парламентарий на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Ранее политолог Евгений Сатановский резко отреагировал на планы властей Украины по «выдворению» русских из Крыма.