Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
19:03   5 Апреля 2021
Происшествия

Пожилой москвич умер во время групповой тренировки в бассейне

Пожилой москвич умер во время групповой тренировки в бассейне

Пенсионер умер во время тренировки в бассейне столичного фитнес-клуба. Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб.

Мужчина выполнял упражнения и в какой-то момент ушел под воду. Это заметили другие посетители и инструкторы. Его сразу же извлекли из воды и попытались оказать первую помощь. Пенсионер уже был без сознания и не подавал признаков жизни. Причину его смерти предстоит установить специалистам.

Осенью прошлого года при похожих обстоятельствах погибла дочь актера Владимира Конкина София. Девушка плавала в бассейне и внезапно пошла ко дну. Ее экстренно госпитализировали, но спустя несколько часов она скончалась.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#смерть #бассейн #фитнес-клуб

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров