Пожилой москвич умер во время групповой тренировки в бассейне

Пенсионер умер во время тренировки в бассейне столичного фитнес-клуба. Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб.

Пенсионер умер во время тренировки в бассейне столичного фитнес-клуба. Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб.

Мужчина выполнял упражнения и в какой-то момент ушел под воду. Это заметили другие посетители и инструкторы. Его сразу же извлекли из воды и попытались оказать первую помощь. Пенсионер уже был без сознания и не подавал признаков жизни. Причину его смерти предстоит установить специалистам.

Осенью прошлого года при похожих обстоятельствах погибла дочь актера Владимира Конкина София. Девушка плавала в бассейне и внезапно пошла ко дну. Ее экстренно госпитализировали, но спустя несколько часов она скончалась.