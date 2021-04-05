Андрей Норкин мастерски успокоил гостей студии шуткой про батюшку и хипстера
Анекдот телеведущего программы "Место встречи" на канале НТВ Андрея Норкина заставил гостей студии "взорваться" от смеха.
В недавнем выпуске программы в студии обсуждали ДТП с участием блогера Эдварда Била. Эксперты разбирались, что делать с нарушителями дорожного движения. Во время горячей дискуссии Норкин навел порядок в студии. Сделал он это достаточно тонко — с помощью анекдота.
"Стоит батюшка на переходе, а рядом с ним (как бы так сказать, чтобы никого не обидеть) хипстер не очень воспитанный. И он стал батюшку подкалывать. Тот слушал, слушал, и в итоге говорит: "Сын мой, я ж православный, я и **** могу"", — пошутил телеведущий.
Он добавил, что гости студии тоже должны его слушать. После чего участники ток-шоу стали смеяться и бурно аплодировать.