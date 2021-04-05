Андрей Норкин мастерски успокоил гостей студии шуткой про батюшку и хипстера

Анекдот телеведущего программы "Место встречи" на канале НТВ Андрея Норкина заставил гостей студии "взорваться" от смеха.

Анекдот телеведущего программы "Место встречи" на канале НТВ Андрея Норкина заставил гостей студии "взорваться" от смеха.

В недавнем выпуске программы в студии обсуждали ДТП с участием блогера Эдварда Била. Эксперты разбирались, что делать с нарушителями дорожного движения. Во время горячей дискуссии Норкин навел порядок в студии. Сделал он это достаточно тонко — с помощью анекдота.

"Стоит батюшка на переходе, а рядом с ним (как бы так сказать, чтобы никого не обидеть) хипстер не очень воспитанный. И он стал батюшку подкалывать. Тот слушал, слушал, и в итоге говорит: "Сын мой, я ж православный, я и **** могу"", — пошутил телеведущий.

Он добавил, что гости студии тоже должны его слушать. После чего участники ток-шоу стали смеяться и бурно аплодировать.