Инна Смаль стала врио главы Госкомрегистра Крыма по указу Аксенова

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о назначении Инны Смаль на должность временно исполняющей обязанности главы Госкомрегистра республики.

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о назначении Инны Смаль на должность временно исполняющей обязанности главы Госкомрегистра республики.

Предыдущий руководитель ведомства Александр Спиридонов сложил полномочия 1 апреля по соглашению сторон служебного контракта. В соцсетях чиновник проинформировал, что переходит на "иное общественно-политическое направление".

"Возложить временно исполнение обязанностей председателя государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым на заместителя председателя государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым Смаль Инну", — говорится в документе.

Смаль была назначена на должность зампредседателя Госкомрегистра Крыма в январе 2021 года. До этого она работала заместителем главы администрации Симферополя.