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18:45   5 Апреля 2021
Происшествия

Машина въехала в остановку общественного транспорта в Москве

Машина въехала в остановку общественного транспорта в Москве

Две машины столкнулись возле автобусной остановки на юго-западе Москвы, одну из них отбросило в стоящих людей. По предварительной информации, есть пострадавшие.

Авария произошла между погрузчиком и легковым авто. Сообщается, что при столкновении один из автомобилей врезался в трактор в Южном Бутове. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали не менее трех человек.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют причины и обстоятельства случившегося. Назначен ряд мероприятий, информации о состоянии пострадавших не поступало.

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#авария #дтп #остановка

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