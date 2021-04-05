Машина въехала в остановку общественного транспорта в Москве

Две машины столкнулись возле автобусной остановки на юго-западе Москвы, одну из них отбросило в стоящих людей. По предварительной информации, есть пострадавшие.

Две машины столкнулись возле автобусной остановки на юго-западе Москвы, одну из них отбросило в стоящих людей. По предварительной информации, есть пострадавшие.

Авария произошла между погрузчиком и легковым авто. Сообщается, что при столкновении один из автомобилей врезался в трактор в Южном Бутове. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали не менее трех человек.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют причины и обстоятельства случившегося. Назначен ряд мероприятий, информации о состоянии пострадавших не поступало.