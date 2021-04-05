Опубликовано видео с моментом провала под лед двух грузовиков на Байкале

Два большегруза провалились под лед на озере Байкал. Очевидцы опубликовали кадры с места событий.

Два большегруза провалились под лед на озере Байкал. Очевидцы опубликовали кадры с места событий.

Водитель грузовика мчался по подтаявшему льду озера и угодил в полынью. Вдруг транспорт начал тонуть. Люди, находившиеся в салоне, успели выскочить. Кадры с места событий появились в Сети.

Никто не пострадал в результате происшествия, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. По данным ведомства, под лед провалились сразу два большегруза. Один транспорт полностью оказался в воде, другой — частично. В настоящее время лед на Байкале хрупкий, на нем наблюдается множество трещин.