Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
18:42   5 Апреля 2021
Происшествия

Опубликовано видео с моментом провала под лед двух грузовиков на Байкале

Опубликовано видео с моментом провала под лед двух грузовиков на Байкале

Два большегруза провалились под лед на озере Байкал. Очевидцы опубликовали кадры с места событий.

Водитель грузовика мчался по подтаявшему льду озера и угодил в полынью. Вдруг транспорт начал тонуть. Люди, находившиеся в салоне, успели выскочить. Кадры с места событий появились в Сети.

Никто не пострадал в результате происшествия, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. По данным ведомства, под лед провалились сразу два большегруза. Один транспорт полностью оказался в воде, другой — частично. В настоящее время лед на Байкале хрупкий, на нем наблюдается множество трещин.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#дтп #грузовик #байкал #лед

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров