18:42 5 Апреля 2021Происшествия
Опубликовано видео с моментом провала под лед двух грузовиков на Байкале
Два большегруза провалились под лед на озере Байкал. Очевидцы опубликовали кадры с места событий.
Два большегруза провалились под лед на озере Байкал. Очевидцы опубликовали кадры с места событий.
Водитель грузовика мчался по подтаявшему льду озера и угодил в полынью. Вдруг транспорт начал тонуть. Люди, находившиеся в салоне, успели выскочить. Кадры с места событий появились в Сети.
Никто не пострадал в результате происшествия, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. По данным ведомства, под лед провалились сразу два большегруза. Один транспорт полностью оказался в воде, другой — частично. В настоящее время лед на Байкале хрупкий, на нем наблюдается множество трещин.