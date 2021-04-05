Юрист ФБК Соболь устроила ряд провокаций на заседании суда

Любовь Соболь на заседании в Петровском суде Москвы проявила неуважение к суду и устроила несколько провокаций.

Любовь Соболь на заседании в Петровском суде Москвы проявила неуважение к суду и устроила несколько провокаций.

Сотрудница ФБК (признан иностранным агентом) включила камеру прямо во время заседания и стала снимать потерпевшую сторону. При этом судья потребовал выключить камеру и напомнил, что Соболь не получала разрешения на съемку. Однако обвиняемая, не сильно разбирающаяся в законах, попыталась сослаться на некую статью в Конституции, согласно которой якобы ей гарантируется гласность при заседании суда. Соболь сделали замечание, на что она попыталась "сострить", заявив, что в суде опасаются, что камеры "проносят коронавирус". В результате из-за неадекватного поведения заседание прервали, пишет ФАН.

Соратница Навального продемонстрировала незнание российского законодательства, так как согласно статье о "Гласности" проводить видеосъемку открытого судебного заседания можно только с разрешения председательствующего в судебном заседании. На такие действия разрешения не выдавали. Кроме того, чтобы вести трансляцию, нужно подать ходатайство. Судья спросила обвиняемую, есть ли у нее ходатайства, на что Соболь ответила отрицательно.

Столичный дворец правосудия сегодня, 5 апреля, рассматривает дело о проникновении Любови Соболь в квартиру Галины Субботиной. Следствие считает, что юрист ФБК проникла в подъезд с курьером. Когда женщина открыла дверь, Соболь оттолкнула ее и ворвалась в квартиру. По факту произошедшего возбуждено дело по части 2 статьи 139 УК РФ "Незаконное проникновение в жилище".