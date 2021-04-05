Рассмотрение дела Соболь перенесли на 12 апреля

Заседание по делу Любови Соболь о незаконном вторжении в квартиру пожилой москвички перенесли на 12 апреля, сообщили в пресс-службе суда.

Заседание по делу Любови Соболь о незаконном вторжении в квартиру пожилой москвички перенесли на 12 апреля, сообщили в пресс-службе суда.

Сначала судье пришлось объявить перерыв, так как Соболь отказывалась убирать камеру, несмотря на запрет на съемку. На замечания она реагировала агрессивно. Возобновить процесс не получилось, потому что обвиняемая вновь начала хамить. Кроме того, соратница Алексея Навального отказалась от услуг своего адвоката. До 12 апреля она должна найти нового защитника.

Сегодня в столичном суде должно было состояться слушание по делу о незаконном проникновении Соболь в чужую квартиру. Помимо этого правонарушения, юриста ФБК (признан иноагентом в РФ) обвинили в нанесении телесных повреждений хозяйке жилища.