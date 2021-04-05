Экс-депутат Рады рассказал, как Зеленский запугал Донбасс ради звонка Байдена

Киев добивался внимания США обострением ситуации на линии фронта в Донбассе, полагает Килинкаров.

Эскалация конфликта на Донбассе пойдет на спад, заявил экс-депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров. По его мнению, угрозы большой фронтальной войны нет, а Киев демонстративной переброской войск и военной техники к линии фронта добивался главного — внимания со стороны США и «долгожданного звонка Джо Байдена».

«Эти две недели были очень непростыми для жителей Донбасса. Люди опасались, что возобновятся активные боевые действия, как это было в 2014–2015 годах. Но к серьезной эскалации это не приведет: дальше будет тщетный разговор в рамках минского формата, где каждая из сторон будет решать свои политические вопросы. На прямой конфликт ни с Россией, ни с ЛДНР Украина сейчас не готова», — рассказал бывший украинский парламентарий на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

2 апреля Министерство обороны Украины заявило, что Вашингтон готов поддержать Киев в случае военного конфликта с Москвой. Ведомство сослалось на заявление министра обороны США Ллойда Остина во время телефонных переговоров с главой Минобороны Украины Андреем Тараном.

В тот же день Байден 50 минут побеседовал по телефону с президентом страны Владимиром Зеленским: украинский лидер заверил американского коллегу в готовности «реформировать Украину» и отметил, что партнерство с США для Киева имеет «решающее значение». Байден же подтвердил «поддержку суверенитета» Украины. В пресс-службе Зеленского этот разговор назвали «потрясающим!» (пунктуация сохранена).

Внутри Украины идет борьба за статус наиболее близкой политической силы к «господину Байдену», отмечает Килинкаров. Пока Зеленский одерживает победу в гонке за звание ближайшего американского партнера.

«Скажем, если вы обратите внимание на риторику господина Порошенко, он все время пытается через свои «месседжи», которые он озвучивает в Верховной Раде, отправить сообщение в Америку: дескать, «я более радикальный, я готов на большие жертвы, я готов на прямую конфронтацию и готов выполнять все ваши поручения». Но мне кажется, эта администрация президента США будет продолжать работать с Зеленским», — поделился мнением Килинкаров.

На сегодняшний день Зеленский в полной мере реализует «геостратегию» США, констатирует экс-депутат, чем полностью устраивает администрацию американского президента.

Ранее военный политолог Андрей Кошкин спрогнозировал последствия агрессии США и Украины в Донбассе, заподозрив Киев в попытке устроить «маленькую победоносную войну».