Сатановский рассказал, какой урок предстоит получить Украине от США

Украинское руководство готово на любую провокацию в Донбассе ради того, чтобы привлечь внимание американцев, но в конце концов Владимир Зеленский получит тот же урок, какой в свое время получил Михаил Саакашвили.

Украинское руководство готово на любую провокацию в Донбассе ради того, чтобы привлечь внимание американцев, но в конце концов Владимир Зеленский получит тот же урок, какой в свое время получил Михаил Саакашвили.

Об этом в личном Telegram-канале пишет политолог Евгений Сатановский, комментируя ситуацию в Донбассе, которая, по его словам, накаляется с каждым днем.

«Дошла неразбериха в головах у киевского руководства до такого уровня, что оно готово на любую провокацию на местах, лишь бы американцы на него внимание обратили, — пишет эксперт. — Ну, они в итоге обратили на Киев внимание: поддержку в случае конфликта с Россией ему обещали».

При этом он напоминает, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили тоже, помнится, поверил обещаниям поддержки со стороны американце и НАТО, и, рассчитывая на их помощь, принял решение об ударе по российским миротворцам в Южной Осетии. И всем хорошо известно, к чему это привело.

Бывший президент Ирака Саддам Хусейн, по словам Сатановского, тоже, атакуя Кувейт, был на 100% уверен в поддержке американцев или хотя бы в их нейтралитете.

«Что-то не так то ли с американской дипломатией, то ли со всеми теми, кто с их начальством разговаривает, пытаясь на свою сторону перетащить и впрячь Америку в собственную повестку дня», — рассуждает политолог.

При чем в реальной жизни подобные сценарии обычно разворачиваются по похожей схеме. Условные политики, находящиеся во главе некой условной страны – Ирака, Грузии или Украины – задумывают какую-то идиотскую авантюру в собственных целях и просчитывают все в деталях, но исходя из своего собственного – косого и кривого, далекого об объективной реальности – положения дел. При этом эти политики пытаются заручиться поддержкой кого-то из сильных мира сего, например, американцев. И получают от них некую расплывчатую формулировку, которая по факту не значит ничего, но этих политиков приводит в экстаз, так как они верят, что заполучили поддержку Америки. В результате эти политики ввязываются в авантюру и «получают по рогам», причем порой, как это было в случае Саддама Хусейна, от самих же американцев. После чего, им остается только отползать, зализывая раны, и сокрушаться по поводу несправедливой судьбы и непостоянства США.

Подводя итоги этого типового сценария, Сатановский отмечает, что удивляться тут совершенно нечему, так как обещания поддержки, озвученные американцами, ничего не значат. В крайнем случае Госдеп США может осудить тех, кто вломил, и вновь пообещать поддержку тем, кому вломили, но не более того, и только при условии, что общение с ними еще сохраняет для Вашингтона хоть какой-то смысл.

«Что до поддержки военной или, упаси Г-дь, экономической… Америка не тратит деньги на союзников, она их зарабатывает на них. Так что, когда и если ей заплатят в необходимом и достаточном объеме, и риск не слишком уж велик, то может и повоевать. Никак иначе», — объясняет Сатановский.

В качестве примера, он вновь возвращается к ситуации 2008 года, отмечая, что, если бы Грузия тогда напала не на Россию, а, например, на Армению, Молдавию или Албанию, и, имея в запасе средства как у Японии, саудовского королевского дома или кувейтского эмира, попросила Штаты о помощи, тогда американцы может быть и помогли бы Саакашвили, предварительно оценив, не грозит ли им это опасностью. Но против России они не вступятся ни за кого.

«А что формулировки и тогда были туманные, и теперь, с Зеленским не яснее, так это дипломатия, сынки. Искусство выражаться так, чтоб каждый бурундук понимал твои слова по-своему и извлекал из них какой ему будет приятно скрытый смысл. Саакашвили свой урок по этой части получил. Похоже, что теперь настал черед Зеленского…», — заключает Сатановский.

Напомним, в конце минувшей недели украинский президент Владимир Зеленский дождался наконец первого звонка от нового главы Белого дома Джо Байдена, чья инаугурация состоялась 2,5 месяца назад.

После телефонной беседы с Байденом Зеленский поспешил выступить с обращением к украинцам, в котором рассказал, что американский президент заверил его в поддержке против «российской агрессии».