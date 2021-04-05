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18:34   5 Апреля 2021
Ближнее зарубежье

Сатановский рассказал, какой урок предстоит получить Украине от США

Сатановский рассказал, какой урок предстоит получить Украине от США

Украинское руководство готово на любую провокацию в Донбассе ради того, чтобы привлечь внимание американцев, но в конце концов Владимир Зеленский получит тот же урок, какой в свое время получил Михаил Саакашвили.

Об этом в личном Telegram-канале пишет политолог Евгений Сатановский, комментируя ситуацию в Донбассе, которая, по его словам, накаляется с каждым днем.

«Дошла неразбериха в головах у киевского руководства до такого уровня, что оно готово на любую провокацию на местах, лишь бы американцы на него внимание обратили, — пишет эксперт. — Ну, они в итоге обратили на Киев внимание: поддержку в случае конфликта с Россией ему обещали».

При этом он напоминает, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили тоже, помнится, поверил обещаниям поддержки со стороны американце и НАТО, и, рассчитывая на их помощь, принял решение об ударе по российским миротворцам в Южной Осетии. И всем хорошо известно, к чему это привело.

Сатановский рассказал, какой урок предстоит получить Украине от США

Бывший президент Ирака Саддам Хусейн, по словам Сатановского, тоже, атакуя Кувейт, был на 100% уверен в поддержке американцев или хотя бы в их нейтралитете.

«Что-то не так то ли с американской дипломатией, то ли со всеми теми, кто с их начальством разговаривает, пытаясь на свою сторону перетащить и впрячь Америку в собственную повестку дня», — рассуждает политолог.

При чем в реальной жизни подобные сценарии обычно разворачиваются по похожей схеме. Условные политики, находящиеся во главе некой условной страны – Ирака, Грузии или Украины – задумывают какую-то идиотскую авантюру в собственных целях и просчитывают все в деталях, но исходя из своего собственного – косого и кривого, далекого об объективной реальности – положения дел. При этом эти политики пытаются заручиться поддержкой кого-то из сильных мира сего, например, американцев. И получают от них некую расплывчатую формулировку, которая по факту не значит ничего, но этих политиков приводит в экстаз, так как они верят, что заполучили поддержку Америки. В результате эти политики ввязываются в авантюру и «получают по рогам», причем порой, как это было в случае Саддама Хусейна, от самих же американцев. После чего, им остается только отползать, зализывая раны, и сокрушаться по поводу несправедливой судьбы и непостоянства США.

Сатановский рассказал, какой урок предстоит получить Украине от США

Подводя итоги этого типового сценария, Сатановский отмечает, что удивляться тут совершенно нечему, так как обещания поддержки, озвученные американцами, ничего не значат. В крайнем случае Госдеп США может осудить тех, кто вломил, и вновь пообещать поддержку тем, кому вломили, но не более того, и только при условии, что общение с ними еще сохраняет для Вашингтона хоть какой-то смысл.

«Что до поддержки военной или, упаси Г-дь, экономической… Америка не тратит деньги на союзников, она их зарабатывает на них. Так что, когда и если ей заплатят в необходимом и достаточном объеме, и риск не слишком уж велик, то может и повоевать. Никак иначе», — объясняет Сатановский.

В качестве примера, он вновь возвращается к ситуации 2008 года, отмечая, что, если бы Грузия тогда напала не на Россию, а, например, на Армению, Молдавию или Албанию, и, имея в запасе средства как у Японии, саудовского королевского дома или кувейтского эмира, попросила Штаты о помощи, тогда американцы может быть и помогли бы Саакашвили, предварительно оценив, не грозит ли им это опасностью. Но против России они не вступятся ни за кого.

«А что формулировки и тогда были туманные, и теперь, с Зеленским не яснее, так это дипломатия, сынки. Искусство выражаться так, чтоб каждый бурундук понимал твои слова по-своему и извлекал из них какой ему будет приятно скрытый смысл. Саакашвили свой урок по этой части получил. Похоже, что теперь настал черед Зеленского…», — заключает Сатановский.

Сатановский рассказал, какой урок предстоит получить Украине от США

Напомним, в конце минувшей недели украинский президент Владимир Зеленский дождался наконец первого звонка от нового главы Белого дома Джо Байдена, чья инаугурация состоялась 2,5 месяца назад.

После телефонной беседы с Байденом Зеленский поспешил выступить с обращением к украинцам, в котором рассказал, что американский президент заверил его в поддержке против «российской агрессии».

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