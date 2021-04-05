Хазин предсказал попадание жителей США в финансовую ловушку

По мнению экономиста Михаила Хазина, спасти экономику США от обвала не в состоянии даже новая программа стимулирования, предложенная администрацией Джо Байдена.

Экономическая политика США привела к тому, что американцы фактически оказались в финансовой ловушке. Спасти ситуацию от обвала не сможет даже новоиспеченный глава Белого дома Джо Байден. Такое мнение выразил экономист Михаил Хазин.

Эксперт объяснил, что экономика Вашингтона постоянно нуждается в новых средствах, которыми граждане страны будут погашать кредиты. Немаловажным элементом является и поддержание высокого спроса, малейшее снижение которого может привести к обвалу всей системы.

С другой стороны, последнее время экономика США не справляется с выпуском необходимого количества денег. Поиском решения этой проблемы Джо Байден занялся сразу после своей инаугурации. По словам Хазина, в данном случае есть лишь два пути: наращивание объемов эмиссии или принятие спада как неизбежности. Однако если первый вариант не имеет смысла, то второй и вовсе невозможен.

Все дело в том, что выпущенные доллары не выходят за пределы финансового сектора. Последний попросту не верит в способность граждан вернуть средства, а потому отказывается кредитовать беднеющие домохозяйства. Так, американцы оказываются в финансовой ловушке, которая вынуждает их наращивать сбережения.

Все это приводит к сокращению поступлений в реальную экономику. В таких условиях американские власти прибегают к «бухгалтерским хитростям», чтобы повысить ВВП и уровень инфляции на бумаге.

Что касается новой программы стимулирования экономики, разработанной администрацией Байдена, то, в первую очередь, она подразумевает повышение налогов. Это позволит привлечь в бюджет дополнительные средства, которые впоследствии будут использованы на стимулирование. Однако Хазин полагает, что это попросту ударит по американскому бизнесу, и так находящемуся в тяжелом состоянии.

Кроме того, Байден планирует выделить существенные деньги на инфраструктуру. Впрочем, и этот шаг экономист считает бесперспективным. По словам Хазина, подобные меры эффективны лишь в условиях безработицы.

«Склонен считать, что программа Байдена не даст никакого эффекта. Она и не может дать. Ключевая сложность современной мировой экономики в том, что стимулировать спрос кредитным способом больше не получается. Этот процесс длился много десятилетий, но к 2008 году эффективность каждого напечатанного доллара для роста мирового ВВП стала равна нулю. Сколько бы ни печатали доллары, они больше не увеличивают мировой спрос», — отметил Хазин в эфире радио «Говорит Москва».

Эксперт добавил, что обвал американской экономики может произойти уже в 2021 году, что, в свою очередь, спровоцирует мировой кризис. В этой связи Хазин порекомендовал россиянам готовить ликвидные резервы, позволяющие получить доход в любой ситуации.