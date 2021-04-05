Онколог рассказал о самых распространенных видах рака в России

Главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн назвал самые распространенные виды рака в России.

Главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн назвал самые распространенные виды рака в России.

Чаще всего в стране выявляют колоректальный рак, рак молочной железы, трахеи, легкого, бронхов, желудка и почек, уточнил специалист. Онколог привел сведения о заболеваемости злокачественными новообразованиями в РФ на национальном конгрессе "Человек и лекарство".

Согласно представленной статистике, колоректальный рак составил 46,5 случая на 100 тыс. человек населения, молочной железы — 44,6 случая, трахеи, бронхов, легкого — 37,1 случая, желудка — 21,9 случая, почек — 19 случаев, лимфатической и кроветворной ткани — 14,6 случая. Каприн обратил внимание на высокую смертность в стране от злокачественных новообразований полости рта. Специалист считает, что причина этого — запущенность в стоматологическом направлении.