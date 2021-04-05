Госслужащие в Белгородской области начнут записывать на видео прием граждан

Белгородские чиновники будут записывать на видео прием жителей по личным вопросам, заявил врио губернатора области Вячеслав Гладков.

Белгородские чиновники будут записывать на видео прием жителей по личным вопросам, заявил врио губернатора области Вячеслав Гладков.

Соответствующее поручение он дал на оперативном совещании правительства региона после жалоб на грубость чиновников. По его словам, все приемы в органах госвласти, у руководителей и муниципальных органах власти должны обеспечиваться видеозаписью.

"Должна стоять видеокамера, которая должна фиксировать человека, который приходит на прием, и человека, который ведет прием", — подчеркнул Гладков.

В частности, врио губернатора области поручил провести служебное расследование по итогам приема жителей в департаменте экономического развития.