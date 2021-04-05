Леонков объяснил, как изменилась роль Украины в масштабном плане Запада против РФ

Если раньше Украина играла роль раздражающего фактора, то теперь США пытаются сделать из нее враждебное по отношению к России государство, заявил военный эксперт.

Конфликт в Донбассе нужен не Украине, а ее заокеанским партнерам. Основная задача Запада заключается в том, чтобы подорвать авторитет России на мировой арене и нанести ей максимальный ущерб. Об этом на пресс-конференции «Война и мир. Донбасс и Украина сегодня», проводимой Медиагруппой «Патриот», заявил военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

По словам эксперта, идея о том, чтобы использовать Украину в качестве геополитического инструмента против России появилась еще в декабре 2012 года. Тогда американская организация RAND Corporation, занимающаяся стратегическими исследованиями по заказу правительства США, выпустила соответствующий отчет.

«Отчет был посвящен воздействию на Россию и указывал Украину одним из ключевых моментов, который может дать болезненный результат. Но он был промежуточным. Полные отчеты касались более конкретных действий», — объяснил Леонков.

Поначалу Киеву отводилась роль раздражающего фактора. Теперь же США стремятся радикально поменять политическую обстановку в мире, где Украина будет выступать уже враждебным государством, не сомневается военный эксперт.

«Затяжная окопная война, обстрелы мирных граждан должны были способствовать снижению авторитета России в мире и наложению очередных пакетов санкций. Все мы это видели с 2014 года. Нас всячески осуждали, накладывали санкции, вызванные невыполнением Минских соглашений. Сейчас США желают радикально изменить эту картину. К власти пришли те, кто этот майдан начинал. Они делают Украину враждебным государством», — отметил гость «Патриота».

При этом Запад использует в своих целях и тот факт, что Россия вряд ли сможет применить против Украины ядерное оружие. Однако если бы это были страны — участницы НАТО, то разговор был бы другим, констатировал Леонков.

«Если бы это были страны НАТО, то была бы опасность третьей мировой войны. Некоторые СМИ считают, что конфликт с Украиной перерастет в эту войну. Запад заинтересован в том, чтобы нанести России максимальный ущерб. То, что видим на Украине — это следствие многолетней операции, которая проводилась против России», — подытожил военный эксперт.

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил полномасштабной атаки Вооруженных сил Украины в Донбассе ближайшее время. В эфире телеканала «Россия 24» Пушилин подчеркнул, что у Киева для этого есть как материальные, так и технические возможности.

«У Украины для этого все готово. Будет ли отдан тот решающий приказ, который станет губительным для всей Украины, посмотрим», — отметил Пушилин.

В эфире Медиагруппы «Патриот» Леонков также раскрыл основную боевую задачу армий ЛДНР в случае полномасштабного наступления Киева в Донбассе. Эксперт заявил, что ополченцы должны будут не только сдержать нападение, но и нанести максимальный урон атакующим бригадам украинской армии.