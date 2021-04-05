Глава Башкортостана Хабиров объяснил, почему БСК нельзя назвать "подарком"

Глава Республики Башкортостан заявил, что не считает Башкирскую содовую компанию (БСК) "подарком".

Глава Республики Башкортостан заявил, что не считает Башкирскую содовую компанию (БСК) "подарком".

Радий Хабиров во время совещания в региональном правительстве подчеркнул, что контрольный пакет акций предприятия "Башкирская сода" передан под управление властями республики неслучайно.

Глава Башкирии акцентировал внимание на том, что нельзя называть БСК "подарком".

"Некоторые не очень правильно восприняли эту новость. Это не подарок президента, это большая ответственность. Теперь за состояние предприятия будем нести ответственность мы с вами. Тут надо очень серьезно поработать. Это четвертое предприятие в республике по величине", — подчеркнул Хабиров.

Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что Башкирия получит контроль над 38,3% акций АО "Башкирская содовая компания". Из них 11,7% будут переданы в доверительное управление.