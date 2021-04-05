Кардиолог рассказал, какие продукты полезны для здоровья сердца

Здоровье сердца можно поддерживать с помощью грамотно составленного рациона. Врач-кардиолог Герман Гандельман рассказал, на какие продукты стоит обратить внимание.

Здоровье сердца можно поддерживать с помощью грамотно составленного рациона. Врач-кардиолог Герман Гандельман рассказал, на какие продукты стоит обратить внимание.

Правильное питание, полезное для сердца, стало темой обсуждения в эфире программы "Жить здорово". Гандельман вместе с врачом и телеведущей Еленой Малышевой объяснили, как поддерживать сердечно-сосудистую систему в порядке.

"Это индейка, чечевица, семена льна, петрушка, укроп и томатный сок без соли. Мясо индейки хорошо тем, что оно не относится к красному виду мяса. В нем содержится аргинин, который необходим для расширения сосудов. Это мясо небогато холестерином. На порцию необходимо 125-140 граммов", — объяснил кардиолог.

В свою очередь, чечевица представляет собой источник грубых волокон, которые способствуют выводу холестерина и шлаков из организма. Также этот продукт эффективен в предотвращении развития рака толстой кишки.

Семена льна благодаря ненасыщенным кислотам и веществу омега-3 в составе помогают бороться с атеросклерозом и снижать уровень холестерина в крови. Их рекомендуют употреблять в пищу все мировые кардиологические организации.

"Томатный сок без соли содержит ликопин, который является противовоспалительным веществом, уменьшает развитие атеросклероза, немного снижает артериальное давление, снижает уровень холестерина, замедляет развитие бляшек, образовывающих тромбы", — заявил специалист.

Употребление сухой петрушки и укропа позволит насытить организм магнием. Наряду с этим зелень способствует расширению кровеносных сосудов, снижению давления, а также предупреждает нарушение сердечного ритма.