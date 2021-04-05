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17:26   5 Апреля 2021
Спорт

Ушел из жизни спортивный комментатор Владимир Гендлин

Ушел из жизни спортивный комментатор Владимир Гендлин

Спортивный комментатор Владимир Гендлин скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Ему было 84 года.

В начале марта он перенес инфаркт, ему сделали две операции. Спустя неделю журналиста выписали из больницы, но его состояние ухудшилось. Тесты на COVID-19 показали отрицательный результат, однако врачи скорой помощи зафиксировали наличие антител и сделали вывод, что пациент перенес коронавирусную инфекцию без симптомов. Она дала осложнение в виде пневмонии, мужчину подключили к аппарату ИВЛ, на следующий день он скончался.

Владимир Гендлин был мастером спорта по боксу и первым начал делать телетрансляции профессиональных боев на российском телевидении. Время и дата прощания с легендарным комментатором будут объявлены позднее.

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