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17:16   5 Апреля 2021
Политика

Владимир Путин одобрил закон о президентских сроках

Владимир Путин одобрил закон о президентских сроках

Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает ему право претендовать еще на два срока. Соответствующий документ опубликовали на сайте правовой информации.

Ряд положений закона о выборах и референдумах разработали в связи с поправками к Конституции России. Авторами инициативы о президентских сроках являются сенатор Андрей Клишас, а также депутаты Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова.

Фактически закон позволяет нынешнему главе государства Владимиру Путину занимать пост президента России еще два срока.

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