Владимир Путин одобрил закон о президентских сроках

Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает ему право претендовать еще на два срока. Соответствующий документ опубликовали на сайте правовой информации.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает ему право претендовать еще на два срока. Соответствующий документ опубликовали на сайте правовой информации.

Ряд положений закона о выборах и референдумах разработали в связи с поправками к Конституции России. Авторами инициативы о президентских сроках являются сенатор Андрей Клишас, а также депутаты Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова.

Фактически закон позволяет нынешнему главе государства Владимиру Путину занимать пост президента России еще два срока.