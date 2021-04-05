Малышева перечислила ограничения перед вакцинацией от коронавирусной инфекции

Эффективность вакцинации от коронавируса можно свести на нет просто употреблением некоторых продуктов. Телеведущая Елена Малышева рассказала, от чего необходимо отказаться.

Эффективность вакцинации от коронавируса можно свести на нет просто употреблением некоторых продуктов. Телеведущая Елена Малышева рассказала, от чего необходимо отказаться.

Перед прохождением процедуры вакцинации от COVID-19 необходимо соблюсти ряд правил. Об этом врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в эфире программы "Жить здорово" на Первом канале.

В первую очередь необходимо отказаться от употребления алкоголя. Даже небольшое его количество влияет на выработку антител.

"Алкоголь подавляет активность T-лимфоцитов клеток, которые дают команду B-лимфоцитам к выработке антител. Будете выпивать, даже чуть-чуть, антитела будут вырабатываться плохо, медленно, мало", — объяснила врач.

Иммунолог Андрей Продеус также назвал продукты, снижающие эффективность прививки. По его словам, антитела вырабатываются хуже, если в организме наблюдается повышенное содержание гистамина.

"Продукты, содержащие гистамин; шоколад, клубника, цитрусовые. Старые сыры, сыры с плесенью, сервелаты, копчености они вызывают высвобождение дополнительной порции гистамина и мешают иммунному ответу", — уточнил Продеус.

Наконец, рекомендуется пополнить запасы витаминов D и E. Их можно получить из рыбы и льняного масла, напомнили специалисты.