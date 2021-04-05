Леонков назвал главную задачу армий ЛДНР в случае полномасштабной атаки Киева в Донбассе

По словам военного эксперта, ополченцы должны не просто сдержать нападение, но и нанести максимальный урон атакующим бригадам ВСУ.

В случае полномасштабной агрессии со стороны Киева защитникам Донбасса важно не только сдержать нападение, но и нанести максимальный урон атакующим бригадам украинской армии. Такое мнение в ходе пресс-конференции «Война и мир. Донбасс и Украина сегодня», проводимой Медиагруппой «Патриот», выразил военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил полномасштабной атаки Вооруженных сил Украины в ближайшее время. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24». Пушилин добавил, что у Киева для этого есть как материальные, так и технические возможности.

«У Украины для этого все готово. Будет ли отдан тот решающий приказ, который станет губительным для всей Украины, посмотрим», — отметил Пушилин.

В качестве доказательств глава ДНР привел данные Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. В них говорится о том, что на железнодорожных узлах в районе линии разграничения были замечены более 600 единиц бронетехники и большое число личного состава ВСУ.

По словам Леонкова, украинская армия действительно превышает по численности военных Донбасса. Однако у Вооруженных сил ДНР и ЛНР есть свои преимущества.

«Если мы будем сравнивать количественный состав, то части, которые стянулись к линии боевого соприкосновения со стороны Украины, превышают по численности и по количеству военной техники, и по вооружению. С другой стороны, защитники Донбасса тоже не первый год находятся на линии боевого соприкосновения, знают там каждую кочку, каждый окоп», — обратил внимание гость онлайн-эфира.

Кроме того, в настоящее время, продолжил Леонков, ополченцы проводят определенные мобилизационные мероприятия, которые в случае резкого обострения конфликта позволят сдержать волну агрессии со стороны Украины.

«Пока непонятно, по каким направлениям будут наступать ВСУ. Хотя есть некоторые предположения. Это будет ясно по артподготовке, которая будет проводиться с той стороны. Главная задача — не только сдержать, но и нанести максимальный урон атакующим бригадам украинской армии, то есть не дать им развить успех и осуществить блицкриг», — объяснил эксперт.

Леонков подытожил, что это сдерживание приведет к тому, что Россия выполнит свое обещание и выступит в конфликте на стороне Донбасса.

«Потому что геноцид населения Донбасса Россия допустить не может», — заключил участник пресс-конференции.

Опасения насчет широкомасштабной войны ранее высказал депутат Верховной Рады Украины от фракции «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива. По его словам, политика действующего президента страны Владимира Зеленского — правовой беспредел и узурпация власти.

«Мы как никогда близки к началу широкомасштабной войны в Донбассе, которая охватит всю Украину, а значит, тысячи новых смертей наших граждан. И чем их будет больше, тем для власти лучше», — посетовал Кива.

Депутат добавил, что основная цель киевских властей заключается в том, чтобы легализовать «неправомерные действия по отношению к оппозиционным политическим партиям».