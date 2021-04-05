Рар предсказал заведомый проигрыш Украины в роли форпоста Запада против РФ

По мнению эксперта, Киев зря вступил в информационную войну против Москвы.

Немецкий политолог Александр Рар в эфире передачи «Время покажет» посоветовал Украине перестать полагаться на западных покровителей и вступить в диалог с Россией на самостоятельном уровне. С другой стороны, антироссийская пропаганда на Западе только усиливается, и Киев вряд ли оставит этот факт без внимания, передает издание «Экономика Сегодня».

Украинские власти вполне могут воспользоваться моментом и попытаться «продавить» собственную позицию и интересы. К примеру, с помощью вооруженных сил США захватить Донбасс.

«Украина не хочет предоставлять Донбассу никакой автономии. Она считает, что при помощи американцев – какой именно, сказать сложно – можно вернуть Крым и Донбасс. Думаю, о том, что это нереально, украинцам должны сказать сами россияне. Думаю, что Украина должна выйти из этой роли. Над ней постоянно стоят какие-то гувернантки, за платья которых она прячется. А ей нужно идти и договариваться с Россией», — подчеркнул Рар.

Напряжение, которое царит сейчас на западных границах России, создано благодаря агрессивному расширению НАТО. Для Киева такое нагнетание ситуации не закончится благополучно, добавил политолог.

«Сейчас я не понимаю, как такая страна, как Украина, хочет добровольно стать буферным государством, каким-то форпостом Запада в борьбе с Россией. Украина в этом не выиграет исторически, ее народ не выиграет, никак. Я считаю, что это нужно сказать», — подытожил эксперт.

Военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Политикой Сегодня» уже осуждал Пентагон за вмешательство в дела России через Украину.