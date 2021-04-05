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16:57   5 Апреля 2021
Общество

Песков объяснил, с чем связан рост числа желающих привиться от коронавируса

Песков объяснил, с чем связан рост числа желающих привиться от коронавируса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в России зафиксирован рост числа желающих пройти вакцинацию от COVID-19.

Количество россиян, желающих привиться от коронавируса, растет достаточно быстрыми темпами, отметил представитель Кремля. Песков считает, что причиной этому стало развитие информационной кампании в СМИ и отзывы уже привившихся граждан.

Чем больше сведений о вакцинации, тем сознательнее становятся россияне, которые решают обезопасить себя и близких, сделав прививку, сообщил пресс-секретарь. Также он напомнил, что объемы производства вакцин от COVID-19 в стране увеличиваются каждый месяц, передает ТАСС.

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#песков #вакцина #коронавирус

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