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16:53   5 Апреля 2021
Россия

Делягин рассказал о последствиях отключения SWIFT для простых россиян

Делягин рассказал о последствиях отключения SWIFT для простых россиян

Соединенные Штаты всерьез рассматривают возможность отключения России от SWIFT — международной банковской системы, которая нужна для совершения платежей и обмена информацией о них. Экономист Михаил Делягин в беседе с информационным изданием «Экономика Сегодня» высказал точку зрения, что россиян не должна пугать подобная перспектива, поскольку SWIFT – не единственная банковская система в мире.

«Если вдруг она [SWIFT] перестанет работать по тем или иным причинам, то Россия начнет пользоваться другими системами расчетов. Это будет означать, что деньги будут ходить чуть медленнее. То есть, переводы, которые вы будете делать в валюте, придут чуть позже – секунд на 30. Хорошо, на две минуты. Когда некоторые банки говорят, что деньги идут со счета на счет до пяти рабочих дней, это не относится к SWIFT. Быстродействие снизится, но это будет чувствительно для компьютерных роботов на фондовых рынках, но не для нас с вами», — заявил эксперт.

Самым серьезным последствием отключения страны от SWIFT может стать повышение себестоимости денежных переводов в российских банках. Впрочем, это вряд ли нанесет экономике России сокрушительный удар, ведь страна сможет оперативно запустить собственную альтернативу.

«Реальных проблем не возникнет. В России отработана система, дублирующая SWIFT внутри страны. Насколько я могу судить, с некоторыми нашими партнерами она уже интегрирована. То есть мы можем пользоваться не только чужими системами, но и своей. Даже если она сделана криво, косо и убого в условиях необходимости она будет запущена максимум за неделю. Реально с отключением от SWIFT для нас ничего не связано», – заключил Михаил Делягин.

«Политика Сегодня» ранее писала о том, какие последствия ждут Россию в случае отключения от банковской системы SWIFT.

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#россия #экономика #swift

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