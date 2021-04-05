«Понаехавшие». Команда Бречалова попрощалась с иллюзиями в Удмуртии

Удмуртский политолог Сергей Щукин рассказал о нарастающем раздражении местных жителей из-за действий главы региона.

После ареста губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева экспертное сообщество продолжает предрекать отставки его коллегам из других субъектов РФ. При этом обладателей высоких постов федеральный центр может «спустить на землю» не только за нарушение закона, но и по критериям эффективности. Несоответствие между сделанным и обещанным отметили жители Удмуртии.

Как напомнил известный политический эксперт Константин Калачев, нынешний глава Республики Удмуртия Александр Бречалов делал погашение долгов региона одним из своих приоритетов. Но, увы, цель не достигнута.

«Ясно, что медовый месяц уже давно закончился. Понятно, что не все ожидания оправдались: социальное самочувствие в регионе не растет. Зато растет кредиторская задолженность населения — уже второе место в ПФО по этому показателю», — подчеркнул наш собеседник.

Сравнение Бречалова с предыдущими малопопулярными главами — а первые годы на этом делают нимб начинающие управленцы — уже не работает. Вакцинация здесь, к слову, тоже идет плохо. Есть и другие проблемы. Элиты местные не очень довольны «понаехавшими». Однако сор из избы тут почти не выносят, заметил эксперт.

«Назвать Бречалова успешным руководителем региона я с чистой совестью не могу. Но и его отставка мне представляется очень маловероятной. Еще поработает», — верит в управленца-варяга Калачев.

Политический аналитик из Удмуртии, исполнительный директор АНО «Ижевский ЭПИцентр» Сергей Щукин не считает, что после скандала с предшественником Бречалова прислали в Удмуртию как антикризисного управляющего — навести порядок, оживить экономику.

По его мнению, решались аппаратные, кадровые вопросы внутри ОНФ, и решение принималось в Москве. Бречалов занимал ответственную должность, постоянно присутствовал в одном кадре с Путиным:

«Поскольку сменилась администрация, поменялись акторы этой политики, то поменяли и актеров. И Бречалова, как одного из актеров прошлой версии спектакля, новые режиссеры из постановки убрали. Удмуртия просто стала клеткой на шахматной доске, на которую поставили эту фигуру».

При этом, если в ОНФ Бречалов больше говорил, был публичным политиком, то здесь ему пришлось бы стать хозяйственником. Но в итоге, как считает собеседник ПС, хозяйственником стать он даже не пытался:

«Губернатор изначально заявил, что “мы — команда продавцов”. Мы будем вас продавать во внешний мир. Если рассматривать это в прямом смысле – да, в республике активно распродается имущество, активы региона. На очереди — ”Удмуртавтодор”».

Однако вот так продавать здесь умели и до него, заметил Сергей Щукин. А вот продавать республику как территорию для инвестиций, для будущего развития — как раз не получилось. Но справедливости ради признал: «А, может, это и нереально было сделать».

Нереально, так как стартовые позиции региона слабы. Поскольку более чем 20-летнее правление Александра Волкова, по мнению аналитика, нанесло республике достаточно серьезный урон. Это можно проследить по отношению жителей к главам региона:

«Возьмем последних трех глав – Волкова, Соловьева, Бречалова. К концу царствования Волкова у него накопился сильный антирейтинг, многие его ненавидели, испытывали к нему сильные чувства, накопилась усталость от его деяний».

Что касается Соловьева, то это, по его словам, промежуточная фигура, он недолго побыл на первой позиции и почти не запомнился. Над ним просто иногда подсмеивались. А вот к Бречалову отношение, скорее, «брезгливое», считает Щукин:

«Наверное, в этом отзеркалилось его отношение к жителям региона. Не секрет, что новая команда называла местных “аборигенами” за глаза. Я знаю, что они вначале хотели даже построить отдельный поселок и жить там, в этом “городе солнца”, чтобы меньше контактировать с местными».

Сквозило пренебрежение к территории, к жителям. Хотя здесь родились и выросли многие известные люди, это была кузница военно-промышленного комплекса, здесь очень сильные инженерно-технические кадры. С территорией тесно работали Маслюков, Устинов, другие политические и государственные деятели прошлого.

При этом Сергей Щукин признал, что в начале пути любой новой команды у избирателей все равно есть некие иллюзии, запрос на обновление. Да и сама «команда Бречалова» в 2017 году вела себя иначе, они сами пребывали в романтических иллюзиях.

Отдельно собеседник сакцентировал внимание на слиянии муниципалитетов и сокращении поселковых советов, что вызвало недовольство жителей региона. И, естественно, остался недоволен Ижевск, который долго шел к тому, чтобы вернуть демократические выборы мэра, говорит Щукин.

Даже Волков на закате своего правления прекратил практику назначения сити-менеджеров — главу города стали избирать депутаты. Это был уже политический процесс, проходили консультации элит, экивоки в сторону общественного мнения и т.д.

«А при Бречалове это все сворачивают, число депутатов сокращают. — сетует Щукин. — Мэр опять становится пешкой, которую назначают конкурсной комиссией. Еще и человека-то взяли из Глазова, хотя между Ижевском и Глазовым исторически существует неприязнь, соперничество. Губернатор не понимает наших нюансов, да и не хочет понимать».

Вывод эксперта категоричен: глава оторван от территории, а территория — от него, они отчуждены, это разные субстанции и судьбы. Он уже не играет особой роли и не пользуется авторитетом — считает руководитель «Ижевского ЭПИцентра».

Что касается гипотетического преемника Бречалова, то это будет человек, так или иначе хоть одной ногой стоявший в республике, полагает собеседник.

«Если после Волкова выбрали из тех, кто был рядом, это Соловьев, член Совфеда, то здесь первый вариант – это Юрий Федоров, сенатор от Удмуртии. Который на самом деле не местный, он приехал сюда в начале нулевых, когда сменились собственники на “Белкамнефти”. Но он уже укоренившийся человек», — говорит Щукин.

Хотя есть и другие варианты, в том же Совете Федерации работает сенатор, родившийся в Ижевске, — Алексей Русских (его недавно сватали губернатором на Ульяновскую область), и здесь та же земляческая привязка. По мнению эксперта, будут искать статусную фигуру, имеющую прописку в регионе, как минимум эмоциональную.