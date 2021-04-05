Милонов посоветовал участницам голой фотосессии в Дубае «походить без трусов» в Германии

По мнению депутата Милонова, ситуация с задержанными в Дубае за откровенную фотосессию неоднозначная.

В Дубае 12 человек задержаны за участие в обнаженной фотосессии — большинство из них девушки-нероссиянки, но есть и один мужчина с гражданством РФ. Позировавшие голышом на балконе отеля Dubai Marina модели, по некоторым данным, являются обладательницами паспортов стран СНГ. Соотечественниц среди них нет, заверило Генконсульство РФ.

Однако в отношении российского гражданина все-таки ведется расследование: он подозревается в организации съемок. Журналисты называют имя IT-бизнесмена и основателя компании Involta Алексея Концова, которого могут судить за нарушение общественных норм.

«Да, мы подтверждаем, что Алексея задержали в Дубае, в это время он находился там на отдыхе. К данной фотосессии он не имеет никакого отношения. Знаем только, что его задержали незаконно», — заявили в Involta ресурсу LIFE.

По данным Telegram-канала Baza, к организации эротической фотосессии Концов не причастен: он просто снимал номер в соседней гостинице и зафиксировал увиденное на балконе на видео, поделившись с подписчиками в Instagram. Но даже это, по законам ОАЭ, считается проступком — распространять порнографию нельзя.

Задержанные девушки тоже могут быть привлечены к ответственности. В лучшем случае их ждет депортация, в худшем — тюремное заключение до полугода и уплата штрафа в размере пяти тысяч дирхамов (104 тысячи рублей).

По мнению депутата Госдумы РФ Виталия Милонова, ситуация неоднозначная. С одной стороны, сажать девушек в тюрьму за оголение — слишком сурово. С другой стороны, приезжие иностранцы должны уважительно относиться к законам страны пребывания, отмечает парламентарий.

«Когда эти девахи туда залетели, они должны были понимать, что это не только место, где богатые "папики" тебя кормят и поят, а еще и страна, где есть строгие правила поведения. Понимаю, что в школе они не учились и из всех искусств владеют только искусством любви, наверное. Тем не менее голову надо иметь», — раскритиковал поступок туристок Милонов в разговоре с «Политикой Сегодня».

Правила принимающей страны не обсуждаются, подчеркивает депутат. За откровенными фотосессиями и прочими актами публичного оголения Милонов советует девушкам в дальнейшем выбирать другие государства — например, Евросоюза. Там законы шариата не действуют.

«Они не у себя дома это сделали, не у себя в деревне Гадюкино, откуда они приехали в Москву покорять столицу. Они приехали в страну, где предусмотрены строгие исламские правила поведения. Могут ехать в Германию, пойти на гей-парад и ходить без штанов и трусов сколько считают нужным. В Арабских Эмиратах это недопустимо», — заключил политик.

Законы Объединенных Арабских Эмиратов, несмотря на существенную либерализацию в конце 2020 года, все равно остаются во многом непривычными для представителей европейских стран. Ранее власти ОАЭ объявили о существенном пересмотре исламских законов: анонсированные поправки позволяют незамужним парам сожительствовать, разрешается продажа и употребление алкоголя, отменяются преследования за попытки самоубийства, которые раньше строго карались по нормам шариата, а также «убийства чести». Подробнее читайте в нашей статье.