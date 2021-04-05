Главу ячейки свидетелей Иеговы задержали в Кемеровской области

Правоохранители задержали главу кемеровской ячейки признанной в РФ экстремистской организации свидетели Иеговы. У него изъяли запрещенную литературу и сопутствующие материалы.

Правоохранители задержали главу кемеровской ячейки признанной в РФ экстремистской организации свидетели Иеговы. У него изъяли запрещенную литературу и сопутствующие материалы.

Спецоперация прошла в городе Тайга. Силовики окружили здание, в котором, вероятно, находился офис запрещенной организации. Подозреваемого задержали, с ним проводят следственные действия. Известно, что мужчина осуществлял вербовку новых участников.

В 2017 году решением Верховного суда России деятельность свидетелей Иеговы была признана экстремистской, 365 ее отделений были запрещены на территории страны. После этого последователи организации начали заманивать новых участников, устраивая собрания в обычных квартирах.