16:42 5 Апреля 2021Происшествия
Главу ячейки свидетелей Иеговы задержали в Кемеровской области
Правоохранители задержали главу кемеровской ячейки признанной в РФ экстремистской организации свидетели Иеговы. У него изъяли запрещенную литературу и сопутствующие материалы.
Правоохранители задержали главу кемеровской ячейки признанной в РФ экстремистской организации свидетели Иеговы. У него изъяли запрещенную литературу и сопутствующие материалы.
Спецоперация прошла в городе Тайга. Силовики окружили здание, в котором, вероятно, находился офис запрещенной организации. Подозреваемого задержали, с ним проводят следственные действия. Известно, что мужчина осуществлял вербовку новых участников.
В 2017 году решением Верховного суда России деятельность свидетелей Иеговы была признана экстремистской, 365 ее отделений были запрещены на территории страны. После этого последователи организации начали заманивать новых участников, устраивая собрания в обычных квартирах.