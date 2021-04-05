Куликов предложил единственно возможный сценарий мира на Украине

Все, что происходит на Украине после Евромайдана и государственного переворота 2014 года. Является воплощением американского сценария, который ведет страну к войне.

Все, что происходит на Украине после Евромайдана и государственного переворота 2014 года. Является воплощением американского сценария, который ведет страну к войне.

Такое мнение в эфире радиостанции «Вести ФМ» высказал ведущий передачи «Формула смысла» политолог Дмитрий Куликов, который украинскую ситуацию «театром марионеток на ниточке американского хозяина».

Как и все, что делают украинские власти, нынешний конфликт с Москвой Киев разжигает исключительно в интересах Вашингтона, и вопреки интересам украинского населения.

«Воля американцев направлена только на одно – на сценарий войны. Разжигание конфликта с последующим обвинением России это сценарий США на Украине», — подчеркнул радиоведущий.

По мнению Дмитрия Куликова, в сложившейся ситуации единственная возможность украинцев вернуться к нормальной жизни – это добиться установления мира в своей стране.

Украинцам следует сделать Украину нейтральной в политическом смысле страной, провести ее реорганизацию. Также Украине – многонациональной стране, население которой говорит на нескольких разных языках, нужно последовать примеру европейских государств с конфедеративным устройством. Это позволило бы Украине избавиться от существующих сейчас острых противоречий между регионами, население которых относится к национальным меньшинствам.

«Единственный сценарий мира заключался и до сих пор заключается в том, что Украина проводит собственную реорганизацию, что Украина действительно становится нейтральной страной, состоящей из регионов высокой или высочайшей степени автономии с многими национальностями, несколькими языками», — объяснил политолог.

Именно это позволит Украине стать нейтральной, конфедеративной, «европейской», как любят говорить сами украинцы, страной, и в этом качестве продолжить свое существование, уверен Дмитрий Куликов. Но именно этот сценарий противоречит воле американцев.