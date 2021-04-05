Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
16:33   5 Апреля 2021
Политика

Путин подписал пакет ужесточения мер наказания за реабилитацию нацизма

Путин подписал пакет ужесточения мер наказания за реабилитацию нацизма

Президент России Владимир Путин подписал пакет, который ужесточает наказания за реабилитацию нацизма и оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны.

Осквернение символов воинской славы и памяти защитников Отечества карается лишением свободы до трех лет или штрафом до 3 млн рублей. Распространение недостоверной информации о роли СССР во Второй мировой войне и ветеранах предусматривает аналогичное наказание.

Преступление группой лиц по предварительному сговору с помощью интернета и СМИ грозит нарушителям колонией или штрафом. Такие граждане могут провести в колонии до пяти лет или заплатить штраф до 5 млн рублей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#путин #нацизм #ветераны

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров