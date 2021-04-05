Путин подписал пакет ужесточения мер наказания за реабилитацию нацизма

Президент России Владимир Путин подписал пакет, который ужесточает наказания за реабилитацию нацизма и оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны.

Президент России Владимир Путин подписал пакет, который ужесточает наказания за реабилитацию нацизма и оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны.

Осквернение символов воинской славы и памяти защитников Отечества карается лишением свободы до трех лет или штрафом до 3 млн рублей. Распространение недостоверной информации о роли СССР во Второй мировой войне и ветеранах предусматривает аналогичное наказание.

Преступление группой лиц по предварительному сговору с помощью интернета и СМИ грозит нарушителям колонией или штрафом. Такие граждане могут провести в колонии до пяти лет или заплатить штраф до 5 млн рублей.