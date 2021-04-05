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16:31   5 Апреля 2021
Происшествия

Суд счел законным продление ареста экс-схимонаху Сергию

Суд счел законным продление ареста экс-схимонаху Сергию

Московский городской суд признал законным решение о продлении бывшему схимонаху Сергию ареста до 28 мая, передает пресс-служба юридической инстанции. 

Николай Романов, более известный как экс-схиигумен Сергий, обвиняется сразу по трем статьям уголовного кодекса, в частности, самоуправстве, склонении к самоубийству и нарушении права на свободу вероисповедания.

Адвокаты Романова уже обращались в суд с требованием выпустить их подзащитного из следственного изолятора. Решение о продлении ареста ранее вынес Басманный суд столицы.

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#суд #арест #сергий

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