Суд счел законным продление ареста экс-схимонаху Сергию

Московский городской суд признал законным решение о продлении бывшему схимонаху Сергию ареста до 28 мая, передает пресс-служба юридической инстанции.

Московский городской суд признал законным решение о продлении бывшему схимонаху Сергию ареста до 28 мая, передает пресс-служба юридической инстанции.

Николай Романов, более известный как экс-схиигумен Сергий, обвиняется сразу по трем статьям уголовного кодекса, в частности, самоуправстве, склонении к самоубийству и нарушении права на свободу вероисповедания.

Адвокаты Романова уже обращались в суд с требованием выпустить их подзащитного из следственного изолятора. Решение о продлении ареста ранее вынес Басманный суд столицы.